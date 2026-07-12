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12 июля 2026 в 09:00

Релиш из огурцов: соус на зиму вместо кетчупа — к мясу, рыбе, хот-догам и бургерам

Фото: D-NEWS.ru
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Огуречный релиш с горчицей — это кисло-сладкий, пряный и хрустящий соус, который подходит и к мясу, и к рыбе, и, конечно, к бургерам и хот-догам, добавляя им неповторимую пикантность.

Для приготовления понадобится: 1 кг свежих огурцов, 2 луковицы, 2 болгарских перца, 60 г зернистой горчицы, 60 г дижонской горчицы, 60 г острой русской горчицы, 130 г сахара, 1 ст. л. соли с горкой, 0,5 ст. л. куркумы, 35 мл 9%-ного уксуса, 1 ст. л. крахмала и 120 мл воды.

Мелко нарежьте огурцы, лук и перец кубиками, смешайте с солью, сахаром, куркумой и горчицей, затем оставьте массу на 3–4 часа, чтобы овощи пустили сок. Добавьте уксус, доведите до кипения и варите 10 минут. Разведите крахмал в холодной воде и влейте в кипящий соус, постоянно помешивая, затем варите еще 4–5 минут до загустения. Разлейте горячий релиш по банкам и закатайте. Дайте соусу настояться в банке две недели.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала закатать несколько баночек этого огуречного соуса. Оказалось, что по вкусу он напоминает тот, что кладут во френч-доги на заправках. Любители острого могут добавить в конце варки мелко нарезанный перец чили.

Ранее сообщалось, как замариновать чесночные стрелки — на вкус как оливки.

Проверено редакцией
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