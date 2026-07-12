Air Astana развернула самолет по пути в Дубай из-за эскалации конфликта Air Astana отменила маршрут в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Астаны в Дубай, был возвращен в аэропорт вылета из-за обострения ситуации в регионе, сообщила пресс-служба перевозчика в мессенджере Telegram. Изменения затронули рейсы KC205 Астана — Дубай и KC897 Алма-Ата — Дубай.

В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана — Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07:10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алма-Ата — Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08:50, отменен, — говорится в сообщении.