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12 июля 2026 в 11:17

Air Astana развернула самолет по пути в Дубай из-за эскалации конфликта

Air Astana отменила маршрут в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Астаны в Дубай, был возвращен в аэропорт вылета из-за обострения ситуации в регионе, сообщила пресс-служба перевозчика в мессенджере Telegram. Изменения затронули рейсы KC205 Астана — Дубай и KC897 Алма-Ата — Дубай.

В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана — Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07:10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алма-Ата — Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08:50, отменен, — говорится в сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов предоставят полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. О возможных изменениях в расписании полетов авиакомпания сообщит дополнительно.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

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