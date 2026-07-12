Air Astana развернула самолет по пути в Дубай из-за эскалации конфликта

Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Астаны в Дубай, был возвращен в аэропорт вылета из-за обострения ситуации в регионе, сообщила пресс-служба перевозчика в мессенджере Telegram. Изменения затронули рейсы KC205 Астана — Дубай и KC897 Алма-Ата — Дубай.
В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана — Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07:10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алма-Ата — Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08:50, отменен, — говорится в сообщении.
Пассажирам отмененных рейсов предоставят полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. О возможных изменениях в расписании полетов авиакомпания сообщит дополнительно.
Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.