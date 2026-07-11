Без уксуса, без кипятка: бочковые огурцы на зиму — холодный способ маринования на 3 литровые баночки

Без уксуса, без кипятка: бочковые огурцы на зиму — холодный способ маринования на 3 литровые баночки

Бочковые огурцы — это не просто заготовка, а вкусный привет из советского времени. Натуральный процесс брожения делает их по-настоящему живыми, хрустящими и ароматными, словно только что из дубовой кадки.

На три литровые банки понадобится: 1,5–1,8 кг некрупных свежих огурцов, 100 г крупной каменной соли (без йода), 1,3–1,4 л холодной кипяченой воды, 3–4 зубчика чеснока, зонтики укропа, листья хрена, вишни или смородины, перец горошком.

Огурцы замочите в ледяной воде на 3 часа. На дно чистой банки уложите зелень и специи. Затем плотно уложите огурцы вертикально, перекладывая их оставшейся зеленью и чесноком. В холодной воде растворите соль, залейте огурцы рассолом. Накройте банки марлей, оставьте при комнатной температуре на 3 дня для брожения. Как только рассол станет прозрачным, слейте его, прокипятите, залейте обратно и закатайте банки стерилизованными крышками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Вкус у таких огурцов получается мягким, в меру соленым, с легкой пикантностью от чеснока и укропа. Важно: используйте только крупную каменную соль — йодированная сделает огурцы мягкими.

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