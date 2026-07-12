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12 июля 2026 в 11:04

Россиянам объяснили, можно ли устно договариваться с начальством об отпуске

Юрист Захаренкова: устные договоренности о датах отпуска не имеют правовой силы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Устные договоренности с работодателем о сроках отпуска не имеют юридической силы — даты необходимо подтверждать документально, сообщила ТАСС заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова. По словам эксперта, без письменного заявления с резолюцией руководителя работнику будет крайне сложно доказать свою правоту в случае спора.

Если руководитель впоследствии заявит, что не помнит об устной договоренности, доказать что-либо будет крайне сложно. Поэтому любые договоренности о датах вне графика отпусков необходимо фиксировать документально: писать заявления и получать резолюцию руководителя, — сказала она.

Захаренкова также подчеркнула, что отзыв сотрудника из уже начавшегося отпуска возможен исключительно при его письменном согласии. Эксперт пояснила, что если путевка куплена, а работодатель требует выхода на работу, убытки можно попытаться взыскать через суд, однако такая практика случается редко и предпочтительнее решать вопрос мирно.

Ранее HR-директор Екатерина Прокушева заявила, что работодатель не вправе отказывать сотруднику, если даты отпуска уже были предварительно согласованы. При этом, по словам специалиста, работники также не могут самостоятельно менять сроки отпуска без взаимного согласования с руководством.

Общество
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