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12 июля 2026 в 08:44

Водителям рассказали, как распознать плохое топливо

Автоэксперт Плетнев: плохой бензин выдают мутность, осадок и необычный запах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Определить некачественное топливо можно по цвету, прозрачности, запаху и наличию осадка, рассказал директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев. По словам эксперта, которые передает Lenta.ru, качественный бензин обычно имеет светлый оттенок и не содержит примесей.

Качественное топливо обычно прозрачно и имеет бледно-желтоватый оттенок. Мутный бензин с желтоватым или серым отливом часто свидетельствует о наличии воды или посторонних элементов. Темный или коричневый цвет также является тревожным сигналом, — сказал он.

При этом Плетнев уточняет, что некоторые характеристики, например содержание серы, невозможно определить без лабораторного анализа. Для проверки топлива эксперт рекомендует изучать паспорт качества на автозаправочных станциях.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что газомоторное топливо обладает рядом преимуществ — оно экологично и значительно дешевле нефтепродуктов и в перспективе займет свою рыночную нишу. По его словам, государство создает все условия для развития соответствующей инфраструктуры.

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