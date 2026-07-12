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12 июля 2026 в 11:13

Россиянам рассказали, как правильно хранить диалоги с ИИ

Разработчик Копылов: диалоги с ИИ надо хранить как электронную почту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Диалоги с искусственным интеллектом на фоне блокировки российских пользователей зарубежными IT-компаниями необходимо сохранять и архивировать с той же тщательностью, что и электронную переписку или рабочие документы, заявил РИА Новости ведущий разработчик MWS AI Иван Копылов. Эксперт подчеркнул, что россияне и отечественные компании должны быть готовы к внезапной потере доступа к своим аккаунтам в любой момент.

Россияне и российские компании должны быть готовы к тому, что могут потерять доступ к своему аккаунту в любой момент. Поэтому к ИИ-диалогам стоит относиться не как к вечному архиву, а как к рабочей среде, которую нужно регулярно сохранять и уметь переносить, — говорится в сообщении.

По словам эксперта, ключевое правило — не оставлять единственный экземпляр ценных данных внутри ИИ-чата. Если в диалоге содержатся стратегические наработки, исследовательские материалы, программный код, юридические формулировки, промпты, база идей, сценарии, медиапланы или корпоративный опыт, их следует выгружать в отдельный файл, систему знаний или внутренний документ компании.

Ранее сотрудник НИУ ВШЭ Елена Кантонистова заявила, что искусственный интеллект в настоящее время служит лишь вспомогательным средством для ускорения отдельных операций в бизнесе и других отраслях, но не заменяет профессионала в полной мере. По мнению эксперта, конечная ответственность за контекст, риски и итоговый результат остается на человеке.

Общество
искусственный интеллект
электронная почта
диалоги
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