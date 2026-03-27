Связанные с Ираном хакеры взломали главу ФБР

Хакерская группировка, связанная с Ираном, взломала личную электронную почту директора Федерального бюро расследований США Кэша Патела, передает агентство Reuters. Эту информацию изданию подтвердил один из представителей американского Министерства юстиции.

Сегодня мир снова стал свидетелем краха так называемых американских легенд безопасности. Пока ФБР с гордостью захватывало наши домены и немедленно объявило награду в 10 млн за головы участников Handala Hack, мы решили ответить на это абсурдное шоу так, что это запомнят навсегда, — сказано в заявлении.

Хакеры заявили, что так называемая безопасность, которой хвастается правительство США, на деле не выдерживает критики. По их словам, ФБР — «лишь название без реальной защиты», а если главу ведомства можно так легко взломать, то о безопасности рядовых сотрудников говорить не приходится.

Материалы, выложенные в открытый доступ в интернете, предположительно, являются подлинными. Речь идет в том числе о фотографиях и рабочей переписке Патела. Уточняется, что данные материалы охватывают период с 2010 по 2019 год. Эксперты предположили, что хакеры могут быть связаны с Ираном.

Ранее в СМИ появилась информация, что к кибератаке на внутреннюю компьютерную сеть ФБР могут быть причастны хакеры, связанные с китайским правительством. Во взломанной системе хранится информация о телефонных звонках и интернет-активности граждан, находящихся под наблюдением спецслужб.