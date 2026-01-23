Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:28

Россиянам рассказали о главном методе защиты почты от взлома

Эксперт Моряков: смена привычного пароля на сгенерированный усложнит взлом почты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уникальные и сложные пароли, созданные специальными сервисами, значительно повышают безопасность электронной почты, заявил «Газете.Ru» руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков. По его мнению, этот простой метод является ключевым для защиты от кибератак.

Эксперт пояснил, что большинство пользователей по-прежнему выбирают легкие для запоминания, но ненадежные комбинации, используя их для множества аккаунтов. В результате единичная утечка данных с любого сервиса ставит под угрозу безопасность почты и всех связанных с ней учетных записей.

Моряков отметил, что автоматические генераторы позволяют создавать длинные строки из случайных символов, которые крайне сложно подобрать. Такие пароли, в отличие от простых последовательностей, требуют для взлома колоссальных вычислительных ресурсов и времени.

Особую важность, по словам аналитика, имеет защита именно почтового ящика, так как через него часто происходит восстановление доступа к другим платформам. Применение уникального сгенерированного пароля для электронной почты эффективно предотвращает цепную компрометацию всех связанных сервисов.

Ранее сообщалось, что хакеры начали красть логины и пароли от «Госуслуг» через Telegram-боты с ненастоящими реферальными программами от популярных маркетплейсов. По словам специалистов, злоумышленники создают ботов под предлогом якобы удобного взаимодействия с «официальной» реферальной программой различных онлайн-платформ.

Россия
эксперты
хакеры
электронная почта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимняя охота с нарезным оружием: секреты подготовки без ошибок
Эта крупа лучше гречки: почему стоит включить в рацион просо
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.