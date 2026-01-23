Россиянам рассказали о главном методе защиты почты от взлома Эксперт Моряков: смена привычного пароля на сгенерированный усложнит взлом почты

Уникальные и сложные пароли, созданные специальными сервисами, значительно повышают безопасность электронной почты, заявил «Газете.Ru» руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков. По его мнению, этот простой метод является ключевым для защиты от кибератак.

Эксперт пояснил, что большинство пользователей по-прежнему выбирают легкие для запоминания, но ненадежные комбинации, используя их для множества аккаунтов. В результате единичная утечка данных с любого сервиса ставит под угрозу безопасность почты и всех связанных с ней учетных записей.

Моряков отметил, что автоматические генераторы позволяют создавать длинные строки из случайных символов, которые крайне сложно подобрать. Такие пароли, в отличие от простых последовательностей, требуют для взлома колоссальных вычислительных ресурсов и времени.

Особую важность, по словам аналитика, имеет защита именно почтового ящика, так как через него часто происходит восстановление доступа к другим платформам. Применение уникального сгенерированного пароля для электронной почты эффективно предотвращает цепную компрометацию всех связанных сервисов.

Ранее сообщалось, что хакеры начали красть логины и пароли от «Госуслуг» через Telegram-боты с ненастоящими реферальными программами от популярных маркетплейсов. По словам специалистов, злоумышленники создают ботов под предлогом якобы удобного взаимодействия с «официальной» реферальной программой различных онлайн-платформ.