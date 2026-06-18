Россиянам раскрыли, насколько важен искусственный интеллект в бизнесе

Искусственный интеллект пока остается лишь инструментом для ускорения отдельных операций в бизнесе и других сферах, а не полноценной заменой специалиста, заявила в беседе с «Вестями Подмосковья» сотрудник НИУ ВШЭ Елена Кантонистова. По ее мнению, конечная ответственность за контекст, риски и результат до сих пор лежит на человеке. Она отметила, что нейросети действительно меняют профессиональные требования, однако это не повод для срочной переквалификации. Лучше пересматривать свой путь, исходя из реального спроса на рынке.

Самые устойчивые профессиональные связки чаще возникают на стыке ИИ, данных и сложной предметной области. Чем сложнее область и выше цена ошибки, тем труднее автоматизировать работу напрямую. Поэтому особенно востребованными становятся специалисты, которые понимают не только инструмент, но и контекст его применения: где можно довериться автоматике, а где нужна проверка человеком, сколько будет стоить внедрение и какой эффект оно даст бизнесу, — высказалась Кантонистова.

Она добавила, что в ближайшие годы востребованными станут не только навыки работы с ИИ, но и умение четко ставить задачи, понимать ограничения моделей, замечать ошибки и проверять результаты. Особое внимание стоит уделять «галлюцинациям» — ситуациям, когда система выдает убедительный, но неверный ответ. Эти компетенции помогут специалистам оставаться устойчивыми в быстро меняющейся среде.

Ранее заведующий лабораторией интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович заявил, что использование ИИ в работе чиновников потребует особого контроля. Он отметил, что такие нововведения могут привести к утечкам информации.