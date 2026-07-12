Овечкин купил новую квартиру по соседству с Месси Овечкин купил новую квартиру из-за затопления и стал соседом Месси

Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин приобрел новую квартиру во Флориде по соседству с аргентинским футболистом Лионелем Месси, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что жилье находится в том же жилом комплексе, но значительно выше.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» решил обзавестись новой недвижимостью из-за того, что его прежняя квартира на 20-м этаже в апартаментах Jade Beach затапливалась из-за соседей. Новое жилище располагается в том же комплексе на 40-м этаже и занимает площадь 222 квадратных метра. Стоимость этой квартиры составила около $2,1 млн (160,9 млн рублей). Овечкин заменил напольное покрытие на плитку, чтобы избежать возможных последствий новых протечек.

Отмечается, что неподалеку от новой квартиры Овечкина находится небоскреб, где недавно приобрел апартаменты форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Аргентинец проживает во Флориде с июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин урегулировал судебный спор с соседом из Флориды, который залил его квартиру. Стороны заключили мировое соглашение, после чего разбирательство было прекращено.