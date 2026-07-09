Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем Александр Овечкин примирился с соседом во Флориде, который затопил его квартиру

Российский хоккеист Александр Овечкин урегулировал судебный спор с соседом из Флориды, который залил его элитную квартиру, передает Telegram-канал SHOT. Стороны заключили мировое соглашение, после чего разбирательство было прекращено.

Инцидент произошел в кондоминиуме Jade Beach в Санни-Айлс-Бич. В 2016 году Овечкин купил там апартаменты за $1,9 млн (более 145,1 млн рублей). В марте 2019 года сосед на 20-м этаже допустил ошибку, направив слив мойки в общую вентиляцию, что вызвало регулярные затопления. В сентябре 2020 года Овечкин обнаружил серьезные повреждения в квартире и испорченную мебель.

Хоккеист подал иск к соседу на $30 тыс. (более 2,2 млн рублей). Процесс затянулся на три года из-за плотного графика Овечкина. Слушания переносились, а некоторые заседания проходили по видеосвязи, включая звонок из Майами перед отпуском в Турции, который стоил 8 млн рублей. В итоге стороны пришли к внесудебному соглашению и урегулировали конфликт.

Ранее сообщалось, что Овечкин пока не знает, станет ли следующий сезон его последним в Североамериканской лиге. 38-летний нападающий недавно продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.