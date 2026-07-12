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12 июля 2026 в 11:05

В Самаре запустили горячую линию после атаки БПЛА на Сызрань

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотников на Сызрань, сообщает пресс-служба ведомства в мессенджере МАКС. Для приема обращений и оказания правовой помощи жителям региона организована работа горячей линии.

Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. В результате погиб один человек. Есть пострадавшие. <...> Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия: тел. 8 (846) 340-61-78, — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала взаимодействие с профильными службами для оперативного оказания помощи жителям города. Контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет прокурор Сызрани Евгений Ирха.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что в результате атаки беспилотников на область погиб один человек, еще трое получили ранения, в том числе ребенок. Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

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