Пожизненно осужденный потребовал рубль за жару в камере Участник Пичугинской ОПГ Азизов потребовал компенсацию за условия в камере

Пожизненно осужденный участник Пичугинской ОПГ Хадис Азизов потребовал от государства компенсацию в один рубль за якобы невыносимую жару в камере СИЗО-1 в Сыктывкаре. Иск был подан к следственному изолятору и ФСИН России из-за нарушения температурного режима. Суд признал требования необоснованными и отказал в удовлетворении заявления, передает РИА Новости.

По данным судебных документов, Азизов утверждал, что после начала отопительного сезона температура в камере превышала допустимые нормы. Однако проверки санитарно-эпидемиологического надзора показали, что температура составляла 21,5–21,8 градуса при норме от 18 до 24 градусов.

В материалах дела также указано, что в камере есть вентиляция, форточка и система кондиционирования. Жалоб на духоту от Азизова ранее не поступало. Апелляционный суд также оставил решение без изменений.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный Олег Рыльков, известный как «тольяттинский потрошитель», пытался через суд добиться компенсации в размере одного миллиона рублей за личные вещи. Они были изъяты сотрудниками ФСИН во время этапирования.