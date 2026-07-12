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12 июля 2026 в 11:28

Волна массовых падений деревьев накрыла Москву

Ливни и ветер повалили 50 деревьев в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Не менее 50 деревьев упали из-за мощных ливней и шквалистого ветра 11 июля в Москве, 11 из них — на припаркованные автомобили, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. В Верхнем Сусальном переулке крупное дерево рухнуло на пустую спортплощадку, обошлось без жертв.

В субботу, 11 июля, в Москве из-за ливней и сильного ветра городские службы зафиксировали падение 50 деревьев, 11 из них на автомобили. Большая часть из них — это клен американский. В частности, в центре Москвы, в Верхнем Сусальном переулке, упало крупное дерево на пустую спортплощадку. К счастью, никто не пострадал. Городские службы уже ликвидировали последствия, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что большинство рухнувших деревьев оказалось кленом ясенелистным, известным как американский вид. Его древесина отличается рыхлостью и хрупкостью, крона чрезмерно объемна, корни залегают поверхностно и неустойчивы, а ветви обламываются даже при обычном ветре с дождем. Согласно статистике, три из четырех деревьев, падающих в столице в непогоду, относятся именно к этому виду.

Ранее камеры наружного наблюдения зафиксировали в Красном Селе в Петербурге момент падения дерева, которое едва не рухнуло на движущийся автомобиль. Водитель успел проскочить опасный участок буквально за мгновение до удара.

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