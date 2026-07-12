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12 июля 2026 в 10:58

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где сбои в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сегодня, 12 июля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 12 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 12 июля, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение и полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети и пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 12 июля поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также жалобы зафиксированы в Чувашии, Свердловской области, Калужской области, Московской области, Новосибирской области, Тюмени, Волгоградской области и Амурской области.

Почему не работает мобильный интернет 12 июля

Президент России Владимир Путин объяснил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, «нечасто, но, к сожалению, такое происходит».

Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что отключения связи происходят на фоне использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он уточнил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что делать при отключении мобильного интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, включенным в белые списки.

В списки входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

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