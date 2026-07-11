Овощное ассорти в литровой банке: секрет идеальной закуски для всей семьи

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Попробуйте овощное ассорти в банке 1 л и станьте лучшей хозяйкой в семье

Овощное ассорти в литровой банке: секрет идеальной закуски для всей семьи

Летняя дача — место изобилия, которое хочется сохранить в каждой банке, чтобы радовать домашних хрустящими овощами по нашим рецептам в холодные вечера. Приготовление овощного ассорти в банке 1 л — это не только экономный способ использовать остатки урожая, но и возможность проявить кулинарную фантазию, создав настоящие шедевры для семейного стола.

Ассорти с красной смородиной и эстрагоном

Красная смородина заменяет уксус, придавая овощам изысканную кислинку и красивый оттенок, а эстрагон добавляет необычный пряный аромат.

Ингредиенты: огурцы небольшие (200 г), помидоры черри (200 г), цветная капуста, разобранная на соцветия (150 г), красная смородина свежая (100 г), чеснок (2 зубчика), эстрагон свежий (2 веточки), соль (1 ст. л.), сахар (1 ст. л.), вода (450 мл).

Способ приготовления: плотно уложите овощи, пересыпая ягодами смородины и зеленью, в стерилизованную банку. Залейте кипятком, через 10 минут слейте воду, добавьте в нее соль и сахар, доведите до кипения и верните маринад в банку. Закатайте.

Пищевая ценность (на 100 г): 28 ккал, белки — 1,2 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 5,8 г.

Свойства: ягоды смородины богаты витамином С, но избыток сахара в маринаде может повышать гликемический индекс.

Овощное ассорти в литровой банке: секрет идеальной закуски для всей семьи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Овощное ассорти с маринованным виноградом

Маринованный виноград сорта «кишмиш» — редкий и очень вкусный ингредиент, который придает овощам десертную нотку.

Ингредиенты: молодые кабачки (200 г), болгарский перец желтый (150 г), виноград «кишмиш» (150 г), лук-севок (50 г), перец чили (1 колечко), соль (1 ст. л.), сахар (2 ст. л.), уксус яблочный 6% (30 мл), вода (400 мл).

Способ приготовления: кабачки и перец нарежьте крупными кубиками. Уложите слоями с луковицами и ягодами винограда. Залейте кипящим маринадом из воды, соли, сахара и уксуса. Стерилизуйте банку 10 минут, затем закатайте.

Пищевая ценность (на 100 г): 42 ккал, белки — 0,8 г, жиры — 0,3 г, углеводы — 9,5 г.

Свойства: кабачки легко усваиваются организмом, однако яблочный уксус противопоказан при высокой кислотности желудка.

Овощное ассорти в литровой банке: секрет идеальной закуски для всей семьи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ассорти с патиссонами и семенами горчицы

Горчица в зернах делает овощи невероятно хрустящими, а патиссоны придают заготовке праздничный вид.

Ингредиенты: мини-патиссоны (250 г), средняя морковь (100 г), огурцы (150 г), семена горчицы (1 ч. л.), лавровый лист (1 шт.), соль (1 ст. л.), сахар (1 ст. л.), уксус столовый 9% (20 мл), вода (450 мл).

Способ приготовления: на донышко банки всыпьте горчицу. Уложите плотно овощи, включая нарезанную кружочками морковь. Залейте дважды кипятком, а на третий раз — кипящим маринадом с солью, сахаром и уксусом. Закатайте крышкой.

Пищевая ценность (на 100 г): 35 ккал, белки — 1,4 г, жиры — 0,6 г, углеводы — 6,2 г.

Свойства: семена горчицы обладают бактерицидными свойствами, но употребление уксуса в больших количествах раздражает слизистые оболочки.

Использование таких рецептов позволяет превратить обычное овощное ассорти в банке 1 л в изысканное дополнение к ужину. Правильно подобранные ингредиенты помогут вывести домашние заготовки на уровень ресторанных блюд, обеспечив признание и похвалу близких. Стоит попробовать эти рецепты уже сегодня, чтобы позже наслаждаться результатом.

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