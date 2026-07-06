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06 июля 2026 в 07:45

Омлет по-новому: 3 редких рецепта для идеального начала дня

Сытный и яркий омлет с овощами или сыром — рецепты лучшего завтрака Сытный и яркий омлет с овощами или сыром — рецепты лучшего завтрака Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Завтрак — это главный прием пищи, задающий настроение на весь предстоящий день. Чтобы утро не превращалось в рутину, стоит разнообразить свое меню, сделав выбор в пользу блюд, которые не только насыщают, но и радуют яркими красками и необычными вкусовыми сочетаниями. Сегодня мы разберем, как приготовить аппетитный омлет, используя интересные техники и ингредиенты, которые сделают ваш завтрак по-настоящему ресторанным.

Французский омлет с карамелизованным луком и тимьяном

Этот рецепт основан на технике медленного томления лука, что придает блюду изысканную сладость и глубину вкуса.

Ингредиенты: крупные яйца (3 шт.), репчатый лук (1 шт. среднего размера), сливочное масло (20 г), свежий тимьян (2 веточки), тертый сыр грюйер или любой полутвердый (30 г), соль и черный перец по вкусу.

Приготовление: лук нарежьте тонкими полукольцами и томите на сливочном масле на медленном огне до золотистого цвета (около 15 минут). Яйца взбейте вилкой с солью и перцем. Вылейте смесь на сковороду к луку, посыпьте листиками тимьяна и сыром. Готовьте на слабом огне под крышкой до схватывания яиц.

  • КБЖУ на 100 г: 185 ккал; белки — 9 г, жиры — 15 г, углеводы — 4 г.

  • Свойства: лук богат фитонцидами, укрепляющими иммунитет. Высокое содержание жиров требует умеренности для тех, кто следит за фигурой.

Японский омлет тамагояки со шпинатом и соевым соусом

Редкий для нас способ приготовления, где омлет сворачивается в плотный рулет прямо в процессе жарки.

Ингредиенты: крупные яйца (4 шт.), свежий шпинат (горсть, мелко нарезанный), соевый соус (1 ч. л.), сахар (0,5 ч. л.), растительное масло (для смазывания сковороды), кунжут (для подачи).

Приготовление: взбейте яйца с сахаром и соевым соусом, добавьте рубленый шпинат. Смажьте прямоугольную или обычную сковороду маслом. Вылейте тонкий слой яичной смеси. Когда она схватится, аккуратно сверните в рулет, оставив его на краю сковороды. Снова залейте пустое пространство свежей смесью, дайте ей прихватиться к краю рулета и продолжайте сворачивать. Повторяйте, пока не закончится смесь.

  • КБЖУ на 100 г: 135 ккал; белки — 10 г, жиры — 8 г, углеводы — 3 г.

  • Свойства: шпинат — источник железа и витамина К. Соевый соус содержит большое количество натрия, что может быть вредно при гипертонии.

Омлет по-новому: 3 редких рецепта для идеального начала дня Омлет по-новому: 3 редких рецепта для идеального начала дня Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Воздушный омлет с рикоттой и вялеными томатами

Добавление нежной рикотты делает текстуру омлета невероятно кремовой, а томаты добавляют пикантную кислинку.

Ингредиенты: крупные яйца (3 шт.), сыр рикотта (2 ст. л.), вяленые томаты (3-4 шт.), сушеный базилик (щепотка), оливковое масло (1 ч. л.), соль по вкусу.

Приготовление: яйца взбейте до легкой пены. Рикотту слегка разомните вилкой. Томаты мелко нарежьте. Смешайте все компоненты в миске. Вылейте массу на разогретую сковороду с оливковым маслом. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая первые 30 секунд, затем накройте крышкой и доведите до готовности еще 2 минуты.

  • КБЖУ на 100 г: 160 ккал; белки — 11 г, жиры — 11 г, углеводы — 2 г.

  • Свойства: рикотта богата легкоусвояемым сывороточным белком. Вяленые томаты — мощный антиоксидант (ликопин), но могут раздражать желудок при гастрите из-за высокой концентрации органических кислот.

Экспериментируя с простыми продуктами, можно каждый день превращать обычный завтрак в маленькое кулинарное приключение. Выбирайте тот рецепт, который больше откликается вашему настроению сегодня, и не бойтесь добавлять свои любимые травы или специи.

Ранее мы делились с вами рецептами летних пирогов для семейных посиделок.

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Валентина Еремеева
В. Еремеева
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