Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 15:12

Яичные «молнии»: омлет, который готовится быстрее бутерброда

Омлет с творогом и зеленью — сытный и нежный завтрак для самых любимых Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самые простые продукты дают неожиданно интересный результат. Так получается с блюдом, которое многие впервые пробуют с удивлением: нежный омлет соединяется с творогом и становится похожим на мягкие сырники. Готовится он быстро, а насыщает надолго.

Для приготовления понадобятся:

  • куриные яйца (3 шт.),

  • творог средней влажности (120 г),

  • молоко (40 мл),

  • укроп (маленький пучок),

  • петрушка (3–4 веточки),

  • сливочное или растительное масло (около 1 ч. л.),

  • немного соли по вкусу.

Творог перекладывают в миску и тщательно разминают вилкой до более однородной консистенции, после чего соединяют с мелко порубленным укропом и петрушкой, добавляя щепотку соли. В отдельной посуде яйца взбалтывают с молоком до появления легкой воздушной пены. Получившуюся яичную смесь аккуратно выливают на хорошо прогретую сковороду с небольшим количеством масла.

Когда омлет снизу уже схватится, но верх еще мягкий, на одну половину выкладывают творожную массу. Затем омлет складывают пополам или конвертом и готовят под крышкой 2–3 минуты на слабом огне.

Получается необычный омлет: снаружи он мягкий и воздушный, а внутри — сливочно-творожный. Завтрак напоминает нежные сырники, но готовится гораздо быстрее и без теста.

  • Калорийность на 100 г: 148 ккал.

  • БЖУ: 11,6/9,3/2,4.

Ранее мы делились с вами рецептом винегрета из СССР — узнайте его секретный ингредиент!

Секретный ингредиент в омлете, о котором знают только итальянцы
Салат «Песцовая шубка» с крабовыми палочками не похож на обычный крабовый салат — нежный, яркий и очень вкусный
Беру обычную морковь и ставлю на огонь — и через час на столе турецкое джезерье с кокосом и грецкими орехами: вкуснее, чем рахат-лукум
Ленивый творожный пирог с изюмом — без замеса, без хлопот, а получается нежнее пирожных
омлеты
куриные яйца
рецепты
творог
завтраки
польза
кулинария
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел новые санкции против граждан двух стран
Пушилин раскрыл, сколько ВС России осталось до Славянска
Появилась новая информация о беспрерывных атаках ВСУ на Москву
Назван главный бенефициар закрытия Ормузского пролива
Стало известно о возможном повреждении ракетой консульства США в Израиле
Свыше 120 украинских дронов атаковали Россию за шесть часов
Момент взрыва боеприпаса рядом с мужчиной в Тель-Авиве попал на видео
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Экстрасенс назвала дату окончания войны на Ближнем Востоке
Ушел из жизни звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!»
Украинские дроны вновь атаковали Москву после затишья
В Сети появились кадры атаки оптоволоконного БПЛА на базу США
Появилась новая информация о столкновении двух трамваев в Москве
Пилот из Италии впервые в карьере победил на Гран-при «Формулы-1»
Крыша дома известного банкира обрушилась в Уфе
В Британии озвучили решение США по новым нефтяным санкциям против России
«Всеобщий высокий доход»: Маск предсказал будущее с развитием ИИ
Зеленский раскрыл, при каком условии «подружится» с лидером Венгрии
«Противник занервничал»: Пушилин раскрыл, как ДНР удалось «ослепить» ВСУ
Крыша рухнула на автомобиль с водителем в Казани
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.