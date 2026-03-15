Яичные «молнии»: омлет, который готовится быстрее бутерброда

Иногда самые простые продукты дают неожиданно интересный результат. Так получается с блюдом, которое многие впервые пробуют с удивлением: нежный омлет соединяется с творогом и становится похожим на мягкие сырники. Готовится он быстро, а насыщает надолго.
Для приготовления понадобятся:
куриные яйца (3 шт.),
творог средней влажности (120 г),
молоко (40 мл),
укроп (маленький пучок),
петрушка (3–4 веточки),
сливочное или растительное масло (около 1 ч. л.),
немного соли по вкусу.
Творог перекладывают в миску и тщательно разминают вилкой до более однородной консистенции, после чего соединяют с мелко порубленным укропом и петрушкой, добавляя щепотку соли. В отдельной посуде яйца взбалтывают с молоком до появления легкой воздушной пены. Получившуюся яичную смесь аккуратно выливают на хорошо прогретую сковороду с небольшим количеством масла.
Когда омлет снизу уже схватится, но верх еще мягкий, на одну половину выкладывают творожную массу. Затем омлет складывают пополам или конвертом и готовят под крышкой 2–3 минуты на слабом огне.
Получается необычный омлет: снаружи он мягкий и воздушный, а внутри — сливочно-творожный. Завтрак напоминает нежные сырники, но готовится гораздо быстрее и без теста.
Калорийность на 100 г: 148 ккал.
БЖУ: 11,6/9,3/2,4.
