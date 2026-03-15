Яичные «молнии»: омлет, который готовится быстрее бутерброда

Омлет с творогом и зеленью — сытный и нежный завтрак для самых любимых

Иногда самые простые продукты дают неожиданно интересный результат. Так получается с блюдом, которое многие впервые пробуют с удивлением: нежный омлет соединяется с творогом и становится похожим на мягкие сырники. Готовится он быстро, а насыщает надолго.

Для приготовления понадобятся:

куриные яйца (3 шт.),

творог средней влажности (120 г),

молоко (40 мл),

укроп (маленький пучок),

петрушка (3–4 веточки),

сливочное или растительное масло (около 1 ч. л.),

немного соли по вкусу.

Творог перекладывают в миску и тщательно разминают вилкой до более однородной консистенции, после чего соединяют с мелко порубленным укропом и петрушкой, добавляя щепотку соли. В отдельной посуде яйца взбалтывают с молоком до появления легкой воздушной пены. Получившуюся яичную смесь аккуратно выливают на хорошо прогретую сковороду с небольшим количеством масла.

Когда омлет снизу уже схватится, но верх еще мягкий, на одну половину выкладывают творожную массу. Затем омлет складывают пополам или конвертом и готовят под крышкой 2–3 минуты на слабом огне.

Получается необычный омлет: снаружи он мягкий и воздушный, а внутри — сливочно-творожный. Завтрак напоминает нежные сырники, но готовится гораздо быстрее и без теста.

Калорийность на 100 г: 148 ккал.

БЖУ: 11,6/9,3/2,4.

