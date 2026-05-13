Беру творог, какао и любые замороженные ягоды: галета на десерт или завтрак — аромат стоит на весь дом

Эта шоколадная галета у меня давно вытеснила обычные пироги к чаю. Тесто получается нежным, слегка рассыпчатым и с насыщенным вкусом какао, а вишневая начинка делает выпечку сочной и очень яркой — особенно если подать еще теплой с шариком мороженого.

Больше всего люблю этот рецепт за простоту и универсальность. Летом можно брать свежие ягоды, а зимой отлично подходят обычные замороженные — получается не хуже. Такая галета хороша и как уютный десерт вечером, и как сладкий завтрак к кофе.

Ингредиенты для теста: мука — 135 г, какао — 15 г, сахарная пудра — 40 г, соль — щепотка, сливочное масло — 100 г, творог 9% или творожный сыр — 60 г.

Для начинки: вишня без косточек — 350 г, сахар — 2 ст. л., крахмал — 12 г, холодная вода — 50 мл, щепотка корицы, мед — по желанию. Также понадобится желток для смазки и немного сахара для посыпки.

Муку, какао, сахарную пудру и холодное масло перетирают в крошку. Добавляют творог и быстро замешивают тесто. Его убирают в холодильник примерно на 30 минут.

Для начинки вишню вместе с соком отправляют в сотейник, добавляют сахар и корицу. Крахмал разводят в холодной воде и вливают к ягодам. Массу прогревают до легкого загустения, затем остужают.

Тесто раскатывают в круг прямо на пергаменте, в центр выкладывают начинку, оставляя свободные края. Края подворачивают вверх, смазывают желтком и посыпают сахаром. Выпекают галету около 35 минут при 180 градусах до красивой румяной корочки.

Личный опыт

Разные ягоды действительно требуют разного подхода: например, вишню и чернику лучше слегка прогреть с крахмалом, иначе сок может размочить тесто. А вот малину или клубнику иногда достаточно просто присыпать сахаром и сразу выкладывать — так они сохраняют вкус и красивую текстуру после выпечки.

