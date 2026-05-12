Взбиваю ряженку с какао — к чаю подаю шоколадное суфле: тает во рту, нежнее любого чизкейка

Это гениально простой рецепт шоколадного суфле для тех, кто любит сладкое, но следит за фигурой и не хочет возиться с выпечкой. Никакой духовки — просто смешал, взбил, залил желатином и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный шоколадный мусс с бархатистой текстурой, который буквально тает во рту, как облако. Ряженка придает десерту легкую кислинку и невероятную мягкость, а какао — насыщенный шоколадный вкус и аромат. По консистенции он напоминает панакоту или шоколадный мусс, но содержит меньше калорий и готовится из полезных продуктов. Такой десерт можно есть хоть каждый день — и взрослым, и детям.

Идеален к чаю, кофе или как легкий перекус. Готовится быстро, а выглядит как ресторанный десерт. Для приготовления вам понадобится: 500 мл ряженки (4%), 85 мл воды, 4 ст. ложки сахарного песка, 17 г желатина, 12 г какао-порошка, 2 г ванилина. Залейте желатин 85 мл холодной воды, оставьте на 15–20 минут для набухания.

В миске смешайте ряженку, сахар, какао и ванилин. Взбейте венчиком или миксером до однородности и растворения крупинок. Набухший желатин нагрейте на водяной бане или в микроволновке до полного растворения (не кипятите!). Тонкой струйкой влейте желатин в ряженку, постоянно помешивая. Разлейте по креманкам или формочкам. Уберите в холодильник на 3–4 часа до полного застывания. Перед подачей украсьте ягодами, тертым шоколадом или мятой. Подавайте охлажденным.

Мария Левицкая
