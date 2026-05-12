«Нужно понять, в чем проблема»: Каллас пожаловалась на европейский ОПК

Оборонная промышленность стран Евросоюза не увеличивает объемы производства, несмотря на меры поддержки и стимулирования, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед заседанием министров обороны сообщества. По ее словам, в Брюсселе намерены выяснить причины отсутствия ускорения в работе предприятий отрасли.

Мы обсудим оборонную промышленность <…>, потому что, на самом деле, мы видим проблему, министры обороны подталкивают страны к тому, чтобы у них было много возможностей, но оборонная промышленность не наращивает свое производство и не ускоряется, поэтому нам нужно понять, в чем проблема, — сказала Каллас.

Ранее глава Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Петр Клемент предупредил, что рост инвестиций в оборонный сектор в Европе сопровождается увеличением рисков мошенничества. По его оценке, военные расходы становятся фактором притяжения для преступной активности. Речь идет о системных рисках, характерных для сектора, включая манипуляции при проведении государственных тендеров, завышение стоимости контрактов, проявления фаворитизма и коррупционные практики.