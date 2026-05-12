День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 11:06

«Нужно понять, в чем проблема»: Каллас пожаловалась на европейский ОПК

Каллас заявила о проблемах оборонной промышленности Евросоюза

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Оборонная промышленность стран Евросоюза не увеличивает объемы производства, несмотря на меры поддержки и стимулирования, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед заседанием министров обороны сообщества. По ее словам, в Брюсселе намерены выяснить причины отсутствия ускорения в работе предприятий отрасли.

Мы обсудим оборонную промышленность <…>, потому что, на самом деле, мы видим проблему, министры обороны подталкивают страны к тому, чтобы у них было много возможностей, но оборонная промышленность не наращивает свое производство и не ускоряется, поэтому нам нужно понять, в чем проблема, — сказала Каллас.

Ранее глава Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Петр Клемент предупредил, что рост инвестиций в оборонный сектор в Европе сопровождается увеличением рисков мошенничества. По его оценке, военные расходы становятся фактором притяжения для преступной активности. Речь идет о системных рисках, характерных для сектора, включая манипуляции при проведении государственных тендеров, завышение стоимости контрактов, проявления фаворитизма и коррупционные практики.

Европа
Евросоюз
Кая Каллас
оборонная промышленность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
Израиль решил помочь ОАЭ в одном вопросе
В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 мая: где сбои в России
Каллас признала глубокую проблему оборонной статьи Евросоюза
Главы Минобороны стран ЕС решили обсудить кредит на оружие с Киевом
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.