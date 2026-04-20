В Европе указали на риски махинаций при военных закупках Глава OLAF Клемент назвал военное производство в ЕС магнитом для мошенников

Рост инвестиций в оборонный сектор в Европе сопровождается увеличением рисков мошенничества, заявил в интервью Financial Times глава Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Петр Клемент. По его оценке, военные расходы становятся фактором притяжения для преступной активности.

Если мы будем больше инвестировать в оборону, вы будете наблюдать больше случаев мошенничества <...> в сфере обороны, — отметил Клемент.

По его словам, речь идет о системных рисках, характерных для сектора, включая манипуляции при проведении государственных тендеров, завышение стоимости контрактов, проявления фаворитизма и коррупционные практики. При этом конкретные случаи в оборонной промышленности он комментировать не стал.

Ранее премьер-министры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен заявили, что над Европой нависла проблема, связанная с риском миграционного кризиса на фоне войны на Ближнем Востоке. По их словам, Еврокомиссия должна изучить механизмы действий на случай эскалации конфликта. В свою очередь экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ЕС не готов к преодолению таких кризисов вокруг Ирана.