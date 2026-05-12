Пушков объяснил, почему Каллас не может представлять ЕС на переговорах с РФ

Кандидатура верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас для переговоров с Россией выглядит неубедительной даже для ее коллег, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, чиновница уже давно попала в ловушку собственного непрофессионализма, о чем постоянно говорят в ЕП и в европейских СМИ.

Именно по этой причине ее кандидатура для переговоров с Россией выглядит неубедительной даже для ее коллег по Евромоюзу, хотя она всячески продвигает себя на эту роль. В свое время у Каллас был «тайный план» в отношении России. Можно предположить, что срыв переговоров — достаточно очевидная часть этого плана, — отметил Пушков.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что комиксы Marvel не научат Каллас профессиональным навыкам. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, надвигающийся на Европу энергетический кризис обеспечит чиновников достаточным образованием.