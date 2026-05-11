11 мая 2026 в 15:10

Готовим нашумевшее мороженое из творога: вкус просто шикарный — можно есть и худеть. Делаем 3 контейнера и храним в морозилке

Это мороженое сейчас готовят буквально все, кто однажды попробовал магазинные «фитнес-десерты» и понял, сколько они стоят. Здесь всё намного проще: обычный творог, несколько ингредиентов и буквально 5 минут на приготовление. А получается густое, сливочное и очень вкусное мороженое с хорошим количеством белка.

Самое приятное — можно спокойно съесть целый контейнер вечером под фильм и не чувствовать тяжести.

Карамельное мороженое

Очень напоминает вкус мягкой карамели и крем-брюле. Ингредиенты: зернёный творог 2–5% — 600 г, мягкий творог — 200 г, финики — 120 г, подсластитель — по вкусу. Финики предварительно лучше залить горячей водой на 10 минут — тогда масса получится особенно нежной.

Мороженое с манго

Получается очень свежим, сливочным и почти как фруктовый сорбет из кафе. Ингредиенты: зернёный творог 5% — 500 г, мягкий творог — 200 г, манго — 200 г, подсластитель — по вкусу. Для более яркого вкуса лучше использовать очень спелое манго.

Мороженое «Баунти»

Самый насыщенный и десертный вариант. Ингредиенты: зернёный творог 5% — 600 г, мягкий творог — 200 г, жареный миндаль — 50 г, кокосовая стружка — 3 ст. л., сгущённое молоко — 100 г. По вкусу напоминает одновременно пломбир и кокосовые конфеты.

Как готовить

Все ингредиенты просто пробиваются блендером до кремовой массы. После этого смесь раскладывается по контейнерам и отправляется в морозилку. Через 2–3 часа получается густое домашнее мороженое без лишней химии и с очень приятной текстурой.

Личный опыт

Автор News.ru Шмырева Ольга попробовала приготовить этот десерт. Совет: не заморачивайтесь с 2 видами творога, возьмите творожное зерно в сливках. Получилось очень вкусно.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
