Салат «Май» делаю постоянно: ранняя капуста и 4 простых добавки — тазик исчезает за вечер

Салат готовится из молодой капусты, огурцов и зелёного горошка, но вкус здесь делает совсем не набор овощей, а правильная подача и заправка. Фишка рецепта в том, что замороженный горошек не варят долго, а буквально на минуту заливают кипятком — он остаётся ярким, сладким и очень свежим по вкусу.

А сливочная заправка с авокадо, чесноком и лимоном делает обычный весенний салат намного интереснее классических вариантов со сметаной или майонезом.

Ингредиенты

Ранняя капуста — 400 г, огурец — 1–2 шт., яйца — 2 шт., замороженный зелёный горошек — 150 г, зелёный лук и укроп — по вкусу. Для заправки: авокадо — ½ шт., йогурт — 3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, лимонный сок — 1 ч. л., соль, перец и щепотка копчёной паприки. Для подачи: ядрышки подсолнуха.

Приготовление

Замороженный горошек заливают кипятком на 1–2 минуты, затем сразу откидывают на сито. Капусту тонко шинкуют и слегка подсаливают, но сильно не мнут — она должна остаться хрустящей. Огурцы нарезают тонкими ломтиками, яйца — крупными кусочками.

Добавляют зелень и подготовленный горошек. Для заправки авокадо смешивают с йогуртом, чесноком, лимонным соком и специями до кремовой текстуры. Салат заправляют перед самой подачей и аккуратно перемешивают. Сверху посыпают семечками.

Личный опыт

Автор News.ru Шмырева Ольга приготовила салат и советует сделать его так. Вместо того чтобы семечки и зелень добавлять в салат как ингредиенты, добавьте их в заправку, предварительно взбив в блендере с чайной ложкой воды.