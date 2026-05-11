Хантавирус — новый COVID? Будет ли пандемия, полная хронология заражений

Число зараженных хантавирусом после вспышки на лайнере MV Hondius продолжает расти. Сколько человек заболели к 11 мая, есть ли риск новой пандемии, как развивалась вспышка, кто был нулевым пациентом?

Где зафиксировали новое заражение хантавирусом 11 мая

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист подтвердила заражение хантавирусом у француженки, эвакуированной с борта лайнера MV Hondius. Тесты подтвердили заболевание, состояние женщины постепенно ухудшается.

Кабмин Франции объявил, что в ближайшее время будут введены меры, направленные на защиту населения от хантавируса.

«Уже сегодня вечером я подпишу указ, позволяющий ввести надлежащие меры по изоляции в отношении лиц, контактировавших с зараженными, и меры, защищающие население в целом», — сообщил в соцсети X (бывший Twitter) премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

В США прибыл самолет с 17 американцами, эвакуированными с MV Hondius. У одного из пассажиров подтвержден хантавирус, у второго заболевшего вирус пока не подтвержден тестами. Всех пассажиров заберут в Национальное карантинное отделение в штате Небраска, где есть модуль биологической изоляции на 20 человек.

Пассажиры лайнера MV Hondius успели разъехаться в 12 стран мира. С новыми случаями число заболевших выросло до 11 человек, у восьми из них подтвержден хантавирус. Три человека умерли (пожилая семейная пара из Нидерландов и гражданин Германии).

В Польше ввели карантинные меры в связи с угрозой распространения хантавируса. Человек, контактировавший с пассажиркой MV Hondius, помещен под медицинское наблюдение.

Хантавирус — новый COVID? «Нулевой пациент», риск пандемии

11 мая на Канарских островах началась эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius. На борту находились граждане 23 стран, в том числе один россиянин. С Канарских островов пассажиров направляют в разные страны, включая США, Великобританию, Канаду и страны ЕС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все эвакуированные должны находиться под меднаблюдением до 42 дней.

Вспышка хантавируса привлекла к себе массовое внимание из-за опасений новой пандемии, подобной COVID-19. Пользователи соцсетей обратили внимание на «предсказания» новой масштабной пандемии: так, в 2022 году пользователь X под ником Soothsayer (Ясновидец) утверждал, что пандемия коронавируса закончится в 2023 году, а в 2026-м начнется хантавирус. Нашлись и более ранние предсказания.

«Услышал сегодня на практикуме по птичьему гриппу H5N1, как кто-то за спиной сказал: „Уж если вы хотите настоящую пандемию, тогда сделайте так, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку“», — написал 1 мая 2012 года микробиолог Джейсон Тетро.

Власти настаивают, что угроза распространения хантавируса невысока, заявила представитель Еврокомиссии Ева Хрцинова. Брюссель уже задействовал механизм гражданской обороны для координации эвакуации с борта MV Hondius. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что угроза для общественности, исходящая от хантавируса, на сегодняшний день остается низкой.

Роспотребнадзор признал, что в России есть очаги хантавируса среди грызунов, но исключил передачу от человека к человеку.

По данным ВОЗ, пассажиры MV Hondius заразились андским штаммом хантавируса. При этом вирус был принесен на корабль извне, власти Аргентины расследуют версию, согласно которой «нулевой пациент» (или пациенты) мог заразиться во время наблюдения за птицами на мусорной свалке в городе Ушуайя, откуда вышел в плавание круизный лайнер.

Конвой с пассажирами круизного лайнера MV Hondius по пути в больницу Мадрида

Биолог Эмма Хилтон в X сравнила заражение на MV Hondius со вспышкой андского штамма хантавируса в Аргентине в 2018–2019 годах. Заболевший человек посетил вечеринку, что привело к заражению 34 человек и 11 смертям. Тогда выяснилось, что андский штамм способен передаваться от человека к человеку. Хантавирус отличается продолжительным инкубационным периодом — до восьми недель.

Хронология вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

1 апреля — лайнер MV Hondius вышел в плавание из порта города Ушуайя на крайнем юге Аргентины. Предположительно, незадолго до этого на корабль попал пассажир с заражением.

6 апреля — первый зафиксированный случай симптомов хантавируса на корабле.

8 апреля — тестирование подтвердило, что на корабле началась вспышка хантавирусной инфекции.

12 апреля — первые две смерти заболевших на MV Hondius, пассажиры корабля почти не соблюдают карантинных мер.

14 апреля — гражданин Великобритании сошел с корабля на острове Тристан-да-Кунья; позже у него начались симптомы хантавируса.

24 апреля — MV Hondius достиг острова Святой Елены; с него сошли 29 пассажиров, которые разлетелись из местного аэропорта по своим странам, и было выгружено одно тело погибшего гражданина Нидерландов. Его вдова полетела в Йоханнесбург (ЮАР), а оттуда в Амстердам; как оказалось, она была заражена хантавирусом и в полете передала его по крайней мере одной женщине из Испании.

27 апреля — корабль достиг острова Вознесения.

2 мая — на борту MV Hondius скончалась гражданка Германии, а ВОЗ получила первое сообщение о вспышке хантавируса.

К 3 мая корабль прибыл на Кабо-Верде; власти острова заявили, что их система здравоохранения не готова справиться со вспышкой, и рекомендовали MV Hondius следовать к Канарским островам. 4 мая пассажирам круизного лайнера рекомендовали «ограничить тесные контакты» и использовать антисептик для рук. ВОЗ официально заявила о вспышке.

6 мая — MV Hondius ушел от Кабо-Верде и отправился на Тенерифе. Правительство Испании подтвердило разрешение причалить на Тенерифе.

7 и 8 мая — были выявлены еще несколько случаев заражения андским штаммом в ЮАР и Испании.

10 мая — MV Hondius прибыл на Тенерифе; корабль встал на отдалении от порта, дожидаясь разрешения перевезти пассажиров на эвакуационный самолет. Великобритания перебросила на военно-транспортном самолете военных медиков на Тристан-да-Кунья, где находится один заболевший.

