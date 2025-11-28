«Жесткое испытание». Новый вирус опаснее COVID-19: пандемия уже на пороге?

Мутировавший вирус птичьего гриппа может быть опаснее COVID-19, бьют тревогу ученые. Что об этом известно, насколько жестким испытанием это может стать для человечества, неужели пандемия уже на пороге?

Что известно о новом вирусе птичьего гриппа

Центр респираторных инфекций во французском Институте Пастера заявил, что новый вирус птичьего гриппа может стать более серьезной угрозой для человечества, чем COVID-19, вызвавший глобальную пандемию в 2020 году. Для этого нужно, чтобы в процессе мутаций вирус типа H5N1 приобрел черты, позволяющие ему легко передаваться от человека к человеку.

«Мы опасаемся, что вирус сможет адаптироваться к организму млекопитающих, и в первую очередь человека. В этом случае этот вирус будет способен вызвать всемирную пандемию», — приводит Reuters слова директора Центра респираторных инфекций Мари-Энн Раме-Вельти.

Проблема в том, что у человека есть антитела против сезонных штаммов гриппа H1 и H3, но нет против H5 — так же как не было против нового коронавируса SARS-CoV-19, который распространился в 2020 году. И в отличие от коронавируса, птичий грипп способен поражать не только ослабленных, но и полностью здоровых людей, в том числе детей.

«Пандемия птичьего гриппа была бы жестким испытанием, возможно, более жестким, чем пандемия коронавируса», — заявила французская женщина-ученый.

Эпидемиолог из НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил NEWS.ru, что эпидемия птичьего гриппа пока маловероятна.

«Мы действительно боимся перехода птичьего гриппа на людей. Это уже случалось в свое время. H5N5 крайне опасен для пернатых, но для человека отличается очень низкой заразностью. Нужна большая доза вируса. Тем не менее за такими случаями всегда наблюдают, это большое беспокойство», — признал Альтштейн.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сколько человек умерло от эпидемий птичьего гриппа, когда и где они происходили

С 2020 года в мире наблюдается всплеск высокопатогенного птичьего гриппа. Это привело к уничтожению сотен миллионов голов домашней птицы — кур, уток, гусей. В случае заражения одной птицы птицефермы мгновенно становятся резервуаром для вируса, поскольку изоляция заболевших птиц практически невозможна. Природным резервуаром вируса являются перелетные птицы. При этом в диких популяциях смертность заметно ниже; у домашней птицы она может достигать 100%.

В ноябре 2025 года в американском штате Вашингтон впервые в истории было зафиксировано заражение штаммом птичьего гриппа H5N5. Заболевший 70-летний мужчина с проблемами со здоровьем умер на прошлой неделе.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года было зафиксировано около 1000 заболевших птичьим гриппом людей. Больше всего заболело в Египте, Индонезии и Вьетнаме. Заболевание очень опасно — умерло до 50% заразившихся. Тем не менее, по оценкам ВОЗ, риск пандемии птичьего гриппа остается низким.

Доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов отметил, что заболевание протекает тяжело.

«В отличие от сезонного гриппа, который в основном затрагивает верхние дыхательные пути, птичий грипп часто вызывает вирусную пневмонию, поражающую нижние дыхательные пути, и может привести к острому респираторному дистресс-синдрому и полиорганной недостаточности», — объяснил он.

При этом риск заболевания остается невысоким: заражение требует прямого контакта с зараженной птицей. Может вирус передаваться и через легкие, но для этого надо попасть в плохо убранный курятник, где пол покрыт высохшим пометом зараженной птицы. Теоретически вирус может проникнуть в организм человека при плохой обработке мяса и яиц зараженной птицы.

«Высокопатогенные штаммы, например H5N1, распространяются почти на все части зараженной птицы, включая ее мясо. Однако правильная готовка уничтожает вирус. Вирус птичьего гриппа уничтожается при нагревании до температуры в 70 градусов. Поэтому яйца стоит варить до состояния вкрутую, а грудку и другие части жарить не менее 30 минут при температуре 100 градусов», — объяснил эпидемиолог из Пироговского университета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с обычным гриппом в России

По данным Роспотребнадзора, в России быстро растет заболеваемость сезонным гриппом и ОРВИ.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17,9%. Зарегистрировано около 6,4 тысячи случаев гриппа — в 2,2 раза больше, чем неделей ранее. Среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A (H3N2)», — сообщила пресс-служба ведомства.

При этом в Москве за неделю с 17 по 23 сентября заболеваемость гриппом выросла в два раза.

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 13,8% (около 8,2 тысячи случаев).

