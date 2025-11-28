НАБУ пришло за Ермаком: обыски в офисе Зеленского, сколько украл глава ОП

НАБУ пришло за Ермаком: обыски в офисе Зеленского, сколько украл глава ОП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) проводят обыски у начальника офиса президента (ОП) Андрея Ермака. В чем обвиняют главу ОП, где сейчас ближайший помощник президента Украины, сколько он украл?

Что известно об обысках в офисе президента Украины

Нардеп украинской Рады Ярослав Железняк сообщил об обысках у Ермака утром 28 ноября.

«Вышли десять разбойников из НАБУ и САП и обыскивают пещеру Али-Бабы с награбленным», — объявил депутат.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в расшифровках прослушки по коррупционному делу корпорации «Энергоатом» Андрей Ермак фигурирует как Али-Баба.

Информацию об обысках подтвердил нардеп Алексей Гончаренко. Журналистам «Украинской правды» удалось заснять, как десять сотрудников антикоррупционных органов заходят на территорию правительственного квартала в Киеве. В НАБУ и САП пока отказываются давать комментарии СМИ.

Где сейчас Андрей Ермак, в чем его обвиняют

Обвинения Андрею Ермаку пока не предъявлены. Ранее стало известно, что начальник офиса президента Украины может быть причастен к коррупционному скандалу, в ходе которого группа лиц, близких к президенту Украины, с начала СВО украла порядка $100 млн из бюджета корпорации «Энергоатом». В частности, расхищались средства, выделенные для строительства бетонных укрытий для электроподстанций, по которым бьют беспилотники.

Руководителем преступной схемы назвали друга и бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича. Ему вместе с предполагаемым «бухгалтером» ОПГ Александром Цукерманом удалось выехать в Польшу за несколько часов до публикации материалов прослушки НАБУ. В этих материалах фигурирует целый ряд высокопоставленных чиновников, в том числе экс-министр обороны Украины Рустем Умеров.

По данным украинских СМИ, НАБУ и САП уже собрали необходимые материалы, чтобы выдвинуть обвинения против Умерова и Ермака. Тем не менее вчера Умеров был вызван на допрос в качестве свидетеля, а не обвиняемого.

Андрей Ермак сейчас может находиться в Женеве, где проходили переговоры по мирному плану с представителями США и Евросоюза. Зеленский отказался увольнять его в связи с делом Миндича, вместо этого дав возможность уехать с Украины в качестве главы дипломатической делегации.

Как связаны дело Миндича и мирные переговоры по Украине

По оценкам СМИ и блогеров, коррупционное дело Миндича с самого начала оказалось связано с мирным процессом на Украине. Президент США Дональд Трамп якобы использовал НАБУ (созданное при непосредственном участии Вашингтона), чтобы оказать давление на Зеленского.

19 ноября в СМИ появился проект мирного плана по Украине из 28 пунктов. Трамп объявил, что дает Зеленскому срок до 27 ноября (до праздника Дня благодарения в США), чтобы принять этот план. После вмешательства Евросоюза сделка не состоялась.

27 ноября Андрей Ермак в интервью американскому журналисту Саймону Шустеру объявил, что мирные переговоры фактически провалились. Конституция страны не позволяет Зеленскому подписать мирный план, предполагающий территориальные уступки.

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию», — провозгласил Ермак.

На следующий день НАБУ и САП пришли с обысками к начальнику офиса президента.

«Интересно, эти две новости связаны?» — задаются вопросом в Сети.

