09 января 2026 в 17:28

«Это мудро»: в ГД высказались о призыве Мелони начать диалог с Россией

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Patrick van Emst/IMAGO/Global Look Press
Заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости начать диалог с Россией — это очень мудро, правильно, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Однако, отметила она, остается вопрос – последуют ли этому европейские лидеры.

Заявление Мелони о необходимости начать диалог с Россией — это очень мудро, правильно. Но вопрос, последуют ли этому европейские лидеры? Мы слышим от них много слов, но в итоге до дела это не всегда доходит, а если доходит, то это дело как раз против нас, — высказалась Журова.

Она заявила, что ей импонирует ряд европейских политиков, которые так или иначе ведут переговоры с Россией. Парламентарий выразила благодарность европейским политикам, которые продолжали смело высказывать свою позицию и призывали к диалогу с Россией на протяжении всего времени.

Я это называю неким дружественным поездом, который уже двигается в сторону России. В будущем мы уже будем понимать, кто успеет на него вскочить, кто наш друг. Поэтому сейчас европейские лидеры и начинают заскакивать в этот уже набирающий обороты поезд, — добавила Журова.

Ранее Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.

Наталья Наволоцкая
