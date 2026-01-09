Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 17:52

Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству

Шмыгаль: Украина и Британия подписали дорожную карту о партнерстве на 100 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украина и Великобритания подписали дорожную карту, которая определяет практические шаги в рамках их столетнего партнерства в оборонной сфере, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале. Он охарактеризовал это событие как важный шаг для реализации масштабных совместных проектов.

По словам Шмыгаля, Великобритания уже внесла значительный вклад в укрепление обороноспособности Украины. В ходе переговоров также было объявлено о планах увеличить ежемесячное производство украинских дронов-перехватчиков Octopus до тысячи единиц. Кроме того, стороны обсудили новые совместные проекты в сфере противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Великобритания направила Украине 13 систем ПВО Raven и два прототипа систем ПВО Gravehawk. Отмечается, что Raven были созданы специально для ВСУ.

Кроме того, правящая коалиция в Германии одобрила план по углублению военного сотрудничества с Украиной. Документ включает в себя 10 пунктов. Согласно плану, Берлин намерен наладить регулярные консультации с Киевом по вопросам вооружений на уровне министерств обороны. Также планируется расширить присутствие немецкого оборонного бизнеса на территории Украины и создать координационное бюро оборонной промышленности.

