Обратный отсчет пошел: США дали Зеленскому срок — что он выберет?

США дали президенту Украины Владимиру Зеленскому срок до 27 ноября, чтобы подписать план мирного договора с Россией. Что будет после Дня благодарения в Америке, примет ли Киев «28 пунктов», как мирный договор связан с «Миндичгейтом»?

Что будет делать Украина, примет ли сделку

The Washington Post пишет, что новый спецпредставитель президента США по Украине Дэн Дрисколл поставил Украину и ее союзников перед выбором: принять план урегулирования конфликта с Россией из 28 пунктов или лишиться военной помощи. Встреча проходила в Киеве 20 ноября.

Вашингтон дал президенту Украины Владимиру Зеленскому лишь неделю, чтобы сделать выбор. Если США полностью прекратят военную помощь, положение украинской армии резко осложнится: американские военные дают ВСУ практически все разведданные о действиях российской армии, ключевых объектах; по сообщениям СМИ, они лично составляют полетные задания для дальнобойных ракет ВСУ.

The Spectator назвал «28 пунктов» «политическим смертным приговором» для Зеленского. Между тем на Украине националисты успели пригрозить расправой украинскому президенту, если он согласится на мирную сделку.

«Стране [конец], но и тебе [конец]», — пишут националисты в соцсетях.

На сайте ставок Polymarket вероятность прекращения огня между Россией и Украиной до конца 2025 года оценивается невысоко, лишь в 15%. При этом в марте на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в то, что конфликт завершится до конца года, верили 71% трейдеров.

Тянут время? Примет ли Киев мирный план США, что придумали у Зеленского

The Bloomberg пишет, что европейские союзники Зеленского пытаются выиграть время для Украины и изменить условия мирного плана. Экс-министр обороны Рустем Умеров объявил, что в Швейцарии «в ближайшие дни» состоятся новые переговоры Украины и США при участии европейцев по мирному плану Трампа.

«Стратегия офиса президента — затянуть переговоры по мирному плану Трампа. Делегацию [в Швейцарии] возглавит Андрей Ермак. Основная тема переговоров — параметры будущего мирного соглашения. Украинской делегации также разрешено вести переговоры с представителями России», — отмечает Telegram-канал «Резидент».

«Инсайдерские» Telegram-каналы утверждают, что в Киеве намерены затянуть переговоры по мирному плану как можно дольше. При поддержке европейских стран украинцы в Швейцарии будут требовать принять альтернативные версии соглашения. При этом боевые действия останавливаться не будут.

«Через два-три месяца российская армия сможет сама завоевать всю территорию Донецкой области и выкатит нам новые требования!» — уверен «Резидент».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит с «делом Миндича», кто избежал обвинений

Публикация американского плана из 28 пунктов отвлекла внимание СМИ от «Миндичгейта», масштабного коррупционного скандала на Украине. Созданное по инициативе США Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 10 ноября опубликовало пленки прослушки и рассказало, что министры и госчиновники годами воровали на откатах госкомпании «Энергоатом». 12 ноября были арестованы бывший советник министра энергетики и начальник безопасности компании. В отставку подали бывший и нынешний министры энергетики, Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

Под удар попали бывшие и действующие высокопоставленные лица, связанные с президентом Зеленским, в том числе его друг и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Он вместе со своим финансовым менеджером Александром Цукерманом сбежал с Украины за несколько часов до публикации расследования, получившего название «Операция „Мидас“».

В то же самое время с Украины уехал экс-министр обороны Рустем Умеров, который также попал под подозрение. Официально он объявил, что отправляется в Турцию, чтобы перезапустить переговорный процесс с Россией. Теперь он вернулся в Киев и намерен ехать в Швейцарию на переговоры. Telegram-канал Win-Win пишет, что это стало возможно потому, что Вашингтон «придержал» антикоррупционные обвинения.

«Премьер Украины Юлия Свириденко допрошена в НАБУ. Подозрение ей не вручено. Ее процессуальный статус не определен. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) отменила запрос на допрос [начальника офиса президента Андрея] Ермака в понедельник. НАБУ приостановила деятельность в отношении Ермака и Умерова и сконцентрирована на расследовании деталей дела Миндича и „Энергоатома“. Команда придержать коней пришла из Вашингтона вчера под вечер [21 ноября]», — утверждает Win-Win.

