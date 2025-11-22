Дело Миндича могут заморозить на время переговоров по плану Трампа

Дело Миндича могут заморозить на время переговоров по плану Трампа Блогер Шарий: на Украине заморозят антикоррупционное расследование НАБУ

Проведение антикоррупционного расследования в отношении президента Украины Владимира Зеленского и его окружения решили заморозить на период переговоров, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в эфире своего YouTube-канала. По его словам, это происходит под гарантией неких «европейских послов».

Я подозреваю, что постаралась посол Евросоюза на Украине. Европейские кураторы украинских грабителей, которые занимались мародерством во время конфликта, очень сильно боятся, что НАБУ выйдет и на их след? — отметил блогер.

Ранее Шарий выразил мнение, что жена Зеленского Елена была причастна к коррупционной схеме, организованной бизнесменом Тимуром Миндичем. Он уточнил, что участником преступной схемы являлась близкая подруга Зеленской, супруга бывшего вице-премьера Алексея Чернышова Светлана.

До этого стало известно, что в скандальных аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины, которые были сделаны в квартире Миндича, упоминаются пять депутатов Верховной рады. Речь идет о Сергее Нагорняке, Юрии Киселе, Александре Сове, Григории Мамке и Анне Скороход.