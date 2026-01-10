В Иране рассказали, какая сейчас обстановка в стране

В Иране рассказали, какая сейчас обстановка в стране Аль-Махди: обстановка в городах Ирана остается спокойной

Ситуация по всему Ирану спустя день после масштабного народного волнения в стране спокойная, заявил представитель полиции Ирана Саид Монтазер аль-Махди. По его словам, только в нескольких городах пытались собраться «террористические группировки», передает гостелерадиокомпания Ирана.

Наблюдения на местах говорят о спокойной социальной обстановке в различных городах по всей стране, — отметил спикер.

В материале указано, что «террористическими группировками» иранские власти после массовых протестных акций 8 января стали характеризовать группы лиц, устраивавших беспорядки в стране.

Ранее иранец сообщил в эфире иранской гостелерадиокомпании, что его несовершеннолетняя дочь стала жертвой насилия со стороны вооруженных мятежников в городе Керманшах. Эта трагедия произошла на фоне массовых волнений, начавшихся после протестов торговцев и студентов из-за стремительного падения курса национальной валюты.

Кроме того, прокурор Тегерана Али Салехи заявил, что участникам массовых беспорядков грозит уголовное преследование, включая возможность смертного приговора. Он предупредил, что такие меры будут применяться за действия, связанные с умышленным уничтожением чужого имущества и применением оружия против сотрудников правопорядка.