Наступление ВС РФ на Запорожье 22 ноября: когда возьмут Гуляйполе?

Армия России в ходе наступления в Запорожье вышла на окраины Гуляйполя. Что известно о продвижении русских войск 22 ноября, какие поселки освобождены, как меняется стратегическая ситуация для ВСУ?

Где наступает армия России на Запорожье 22 ноября

22 ноября Минобороны РФ в ежедневной сводке сообщило об освобождении поселков Звановка (ДНР) и Нового Запорожья.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области», — объявили в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что при освобождении Нового Запорожья группировка войск «Восток» взяла крупный узел обороны ВСУ площадью более 14 кв. км. При этом удалось установить контроль на правом берегу реки Гайчур, заняв зону более 9 км.

«Новое Запорожье — село в Гуляйпольском районе Запорожской области, примыкает с юга к ранее освобожденному селу Радостное и расположено на трассе Т0401, соединяющей Покровское с Гуляйполем. С освобождением Нового Запорожья группировка войск „Восток“ завершила задачу по завоеванию правого берега реки Гайчур на стыке Запорожской и Днепропетровской областей», — отмечает военкор Александр Коц.

Украинский военный Telegram-канал Deep State отметил, что ВС РФ одновременно развивает наступление на западе Запорожской области: русские войска заняли часть Степногорска и обходят его с запада по берегу бывшего Каховского водохранилища, направляясь на Приморское и Григоровку.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что сейчас в Гуляйполе, как идет наступление

Ключевой целью на нынешнем этапе наступления ВС РФ в Запорожской области остается взятие Гуляйполя — крупного оборонительного и логистического узла ВСУ. В настоящее время ВС РФ достигли окраин города, объявил в телеэфире советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Там группировка „Восток“ сразу в два направления наступает: <…> на Покровское — это Днепропетровская область, там серьезные успехи, и на Гуляйполе, мы фактически уже находимся на окраинах этого населенного пункта», — объявил Кимаковский.

Советник главы ДНР отметил, что ВС РФ на отдельных направлениях на Запорожье прошли более 10 км.

Украинские СМИ публикуют призывы к срочной эвакуации мирных жителей из Гуляйполя. В Киеве опасаются, что, как и во многих других населенных пунктах, местные ждут прихода ВС РФ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украинский «инсайдерский» Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что из Гуляйполя начали выводить украинские войска.

«Источники в Генштабе рассказали, что ситуация на фронте критическая, мы потеряли Покровск, а Мирноград окружен, Купянск взят на 80% противником, идут тяжелые бои за Северск и Лиман, в Константиновке бои идут в центре города, а из Гуляйполя начали отвод гарнизона ВСУ. Черный ноябрь для ВСУ и Украины на фронте, но Сырский продолжает всех убеждать, что контролирует ситуацию», — отмечает «Легитимный».

Депутат заксобрания Запорожской области Максим Зубарев заявил, что уже вскоре Гуляйполе окажется в окружении ВС РФ.

«Осталось взять населенный пункт Варваровка для оперативного окружения Гуляйполя», — объявил он СМИ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как в Киеве комментируют провал ВСУ в Запорожье, что делает Зеленский

Молниеносное наступление ВС РФ на Запорожье по времени совпало с обнародованием подготовленного представителями России и США плана из 28 пунктов по установлению мира на Украине. Этот план в том числе предполагает закрепление линии контроля России и Украины по действующей линии боевого соприкосновения, что противоречит условиям, выдвинутым ранее Москвой, — украинские войска должны полностью освободить Запорожскую и Херсонскую области, которые по Конституции являются частью РФ.

Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально не комментировали наступление ВС РФ в Запорожской области. В ответ на «план из 28 пунктов» украинский президент выступил с обращением к нации, призвав нацию сплотиться и забыть разногласия. В соцсетях украинцы называют это отсылкой к коррупционному скандалу вокруг дела украинского «Энергоатома», в котором оказались замешаны члены правительства Украины и друг Зеленского.

Противники России опасаются, что Киев может принять план, разработанный в США. Украинские националисты пригрозили Зеленскому убийством, если он подпишет соглашение. О том же заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, назвав план «не только политическим, но и физическим самоубийством» для Зеленского.

