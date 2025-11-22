Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 22 ноября 2025 года, правда ли ВСУ бегут из мясорубки в Волчанске, что происходит в районе Купянска?

Какова ситуация на Харьковском направлении в субботу, 22 ноября

Ожесточенные бои продолжаются в Волчанске и окрестностях: российские войска выдавливают ВСУ из города и прилегающих лесных массивов; высокая интенсивность действий отмечена на Хатненском участке, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске „Воины Севера“ продвинулись на трех участках в частном секторе. Общее продвижение составило 300 метров. В лесу западнее Синельниково наши штурмовики заняли четыре опорных пункта ВСУ и продвинулись на 200 метров. Офицерский состав 57-й мотопехотной бригады и других подразделений ВСУ начал срочную эвакуацию из н. п. Вильча, что южнее Волчанска, и переносит пункты управления на более безопасное расстояние», — уточнил источник.

«И этим скоро конец», — оценили пользователи Сети положение ВСУ в районе Волчанска.

Как утверждает канал, на участке Меловое — Хатнее ВС РФ продвинулись на 300 метров по лесопосадкам; авиация и БПЛА уничтожили позиции 6-го погранотряда и 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районах Обуховки и Гнилицы Первой. На Липцевском участке существенных изменений не отмечено, украинские войска не предпринимали активных действий.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более трех десятков человек; вскрыты и уничтожены различные виды вооружений и техники, а также пункты управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщил «Северный ветер».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Освобождение Купянска, что дальше

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска завершили освобождение Купянска. Президент России Владимир Путин отметил, что город почти полностью перешел под контроль ВС РФ еще 4 ноября.

По мнению военного эксперта Геннадия Алехина, битва за Купянскую агломерацию вступила в решающую фазу; освобождение Купянска — пролог к новым масштабным нестандартным операциям оперативно-тактического характера.

Алехин обозначил несколько предполагаемых вариантов дальнейшего наступления российских войск вглубь Харьковской области: на Шевченково — важнейший транспортный узел на пути к Изюму и Балаклее, прикрывающий Славянск и Краматорск; через Великий Бурлук — для соединения с группировкой «Север» в районе Волчанска.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Кстати, к этому часу штурмовые подразделения группировки войск „Север“ завершают зачистку Волчанска. Там уже под нашим контролем село Цегельное. Вроде бы такое неприметное, но оттуда наши штурмовики могут наносить удары в сторону селения Вильчи, перерезая одну из основных дорог снабжения ВСУ с твердым покрытием Волчанск — Старый Салтов — Харьков», — заявил эксперт.

Как утверждает Алехин, похожая ситуация разворачивается на левом берегу реки Оскол, где продолжаются упорные бои и зачистка; ВС России активно действуют в районе населенных пунктов Кучеровка, Куриловка, Купянск-Узловой; ВСУ «основательно прижаты» на левобережье.

«За минувшие три дня противник, как я уже отмечал, предпринял отчаянные попытки деблокировать оставшиеся в самом Купянске, на правом берегу реки Оскол, разрозненные подразделения. Все их попытки провалились. Те, кто пытался спасти своих побратимов, как правило, попадали в огневые мешки и уничтожались мощными огневыми ударами артиллерии, дронов и РСЗО», — заключил Алехин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

