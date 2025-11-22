Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 ноября: где сбои в России

Сегодня, 22 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Иркутской, Московской областях и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 22 ноября

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», сообщения о сбоях мобильного интернета поступают из десятков регионов. Как утверждают абоненты, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб за сутки поступило от абонентов МТС. Сообщения оставляют пользователи из Иркутской области — 14%, Владимирской, Московской, Саратовской, Новгородской, Костромской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Адыгеи, Краснодарского края, Мордовии — по 7%, Ярославской, Новосибирской областей, Приморского края — по 3%.

Абоненты других операторов также испытывают проблемы с мобильным интернетом и связью. Сбои зафиксированы в Челябинской, Ивановской, Курской, Самарской, Новосибирской, Ульяновской областях, Москве, Забайкальском крае.

Почему не работает мобильный интернет 22 ноября

Мобильный интернет может не работать в условиях угрозы атаки БПЛА. Понижение качества сигнала сети применяется в качестве меры безопасности, направленной на защиту граждан, городской инфраструктуры и стратегических объектов. Власти российских регионов зачастую предупреждают о возможных сбоях.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

При этом заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Там добавили, что ограничения на работу мобильного интернета снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка.

В Минобороны России сообщили о ликвидации и подавлении 69 украинских беспилотников ночью 22 ноября. 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской, 13 — над Крымом. По три дрона подавили над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Насколько прижился механизм временного «охлаждения» для сим-карт

Жалоб на механизм «периода охлаждения» для сим-карт почти нет, заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев. По его словам, введенная для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников система работает стабильно и оправдывает себя.

«Как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля», — сказал Шадаев.

Министр отметил, что эффект от введения «периода охлаждения» уже заметен: граждане воспринимают меру как часть системы безопасности, а технические решения демонстрируют эффективность.

«Период охлаждения» предполагает временное ограничение мобильного интернета и связи по возвращении абонента в Россию.Чтобы восстановить доступ, пользователю нужно подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в БПЛА.

Восстановить доступ можно самостоятельно в любое время после получения специальной ссылки от оператора связи. Для российских абонентов установлен 24-часовой «период охлаждения», который действует, если сим-карта не использовалась более 72 часов, или после возвращения из международного роуминга.

