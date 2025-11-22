Почти 70 беспилотников сбили над Россией за ночь Силы ПВО сбили 69 беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 22 ноября

Силы ПВО в ночь на 22 ноября сбили 69 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в Минобороны.

Так, 16 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, 13 — над территорией Республики Крым. По три беспилотника было сбито над Волгоградской и Курской областями. Два дрона уничтожено над Воронежской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила украинские беспилотники сразу в шести районах Ростовской области — Усть-Донецком, Октябрьском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

До этого ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической отрасли Украины. Эти действия стали ответом на атаки со стороны Киева на гражданские объекты на территории России с 15 по 21 ноября.