Украинские БПЛА атаковали сразу шесть районов Ростовской области

Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 ноября уничтожили украинские беспилотники сразу в шести районах Ростовской области, заявил в Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Усть-Донецком, Октябрьском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах, — уточнил губернатор.

Также он добавил, что в Миллерово повреждения получили административное здание и техника во дворе. А в хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозяйственная постройка и гараж на подворье, заключил Слюсарь.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовом и Энгельсом произошла серия взрывов. По данным канала, системы ПВО отражали атаку беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого стало известно, что за восемь часов боевого дежурства с 12:00 до 20:00 мск 21 ноября средствами ПВО были перехвачены пять украинских дронов. Три воздушные цели были уничтожены над Астраханской областью, еще две — над территорией Крыма.