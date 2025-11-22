Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Саратовом и Энгельсом SHOT: над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов, ПВО сбивает дроны

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовом и Энгельсом произошла серия взрывов. По данным канала, системы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Очевидцы сообщили SHOT о примерно пяти хлопках в северной и центральной частях города. По информации канала, в небе наблюдались яркие вспышки, а через систему оповещения транслировались предупреждения об укрытии в безопасных местах.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв. Слюсарь призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.

До этого в ночь на 21 ноября средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 33 воздушные цели. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской, четыре — над Республикой Крым, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем, еще пять дронов — над акваторией Черного моря.