Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 03:59

Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Саратовом и Энгельсом

SHOT: над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов, ПВО сбивает дроны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовом и Энгельсом произошла серия взрывов. По данным канала, системы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Очевидцы сообщили SHOT о примерно пяти хлопках в северной и центральной частях города. По информации канала, в небе наблюдались яркие вспышки, а через систему оповещения транслировались предупреждения об укрытии в безопасных местах.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв. Слюсарь призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.

До этого в ночь на 21 ноября средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 33 воздушные цели. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской, четыре — над Республикой Крым, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем, еще пять дронов — над акваторией Черного моря.

Саратов
Энгельс
взрывы
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем звонки в три часа ночи»: Зеленский и Ермак отписались друг от друга
Ограничения на полеты начали действовать в аэропорту Ульяновска
В Курске заочно арестовали адвоката-иноагента, проникшего в Суджу
Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией
Стало известно, сколько дней россияне будут работать этой зимой
Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Саратовом и Энгельсом
Польская полиция запустила спецоперацию после взрыва на ж/д путях
Трамп напомнил Зеленскому об отсутствии у Киева «козырей»
Полеты через аэропорт Самары запретили
В центре Москвы вспыхнуло здание на Тверской улице
Гороскоп на 22 ноября: секрет удачи для Львов и предостережение для Раков
«Придется одобрить»: Трамп поставил точку в вопросе плана США по Украине
В России установили лимиты количества платных мест в вузах
Раде грозит раскол: почему Зеленский так активно вступается за Ермака
Польские власти намерены перенести российское посольство
Песков оценил уровень контактов России и США по Украине
«Не удивляет»: в НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина
Cаратовский аэропорт закрыли
Шольц подтвердил, что пытался заключить с США тайную сделку по газу
Командиры ВСУ отправили подчиненных прямиком в российский плен
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.