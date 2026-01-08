Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 09:29

Одна страна ЕС заявила о готовности отправить войска на Украину

Министр обороны Литвы Каунас заявил о возможной отправке военных на Украину

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press
Литва рассматривает возможность отправить на Украину несколько сотен военных, заявил министр обороны страны Робертас Каунас в интервью LRT. Он уточнил, что конкретные детали этого участия сейчас обсуждаются, отметив общие усилия его страны, ЕС и США для достижения мирного соглашения.

Точно детализировать я не могу, у нас идет такая дискуссия. Мы обязательно внесем свой вклад в гарантии безопасности, <…> в случае мира это могли бы быть несколько сотен военных, — говорится в сообщении.

Ранее ряд стран Евросоюза разработали план по отправке на Украину военного контингента численностью от 10 до 15 тыс. человек для контроля за потенциальным перемирием. Лондон и Париж готовы участвовать в наблюдательной миссии без мандата ЕС или ООН, для чего им потребуется лишь приглашение от украинской стороны.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ЕС столкнется с последствиями в случае решения «коалиции желающих» направить миротворцев на Украину. Он уточнил, что в случае появления таких сил в зоне боевых действий они будут считаться законными целями для российской армии.

Литва
Украина
войска
Евросоюз
