«С вооружением»: Литва заявила о готовности отправить военных на Украину Литва сообщила о готовности направить 150 военных на Украину для безопасности

Вильнюс готов направить на Украину 150 военных в рамках гарантий безопасности после достижения мира, сообщила в эфире радиостанции «Жиню радияс» советник президента Литвы Аста Скайсгирите. Она также заявила, что выступает за наиболее долгие гарантии для Киева.

Мы высказываемся за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Украине, и готовы участвовать в этом своим контингентом <…>. После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой, — подчеркнула Скайсгирите.

Советник отметила, что стороны намерены предоставить гарантии безопасности на срок от 15 до 30 лет. Она также напомнила, что Литва взяла на себя обязательства отчислять 0,25% валового внутреннего продукта страны на военную помощь Украины.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «коалиции желающих» на заседании в Париже 6 января могут пообещать Украине разместить на ее территории многонациональные вооруженные силы. Также появилась информация, что на встрече будут обсуждаться обязательства по ключевым пунктам: прекращение огня, продолжение поддержки ВСУ, а также долгосрочное оборонное сотрудничество.