Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 18:30

«С вооружением»: Литва заявила о готовности отправить военных на Украину

Литва сообщила о готовности направить 150 военных на Украину для безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вильнюс готов направить на Украину 150 военных в рамках гарантий безопасности после достижения мира, сообщила в эфире радиостанции «Жиню радияс» советник президента Литвы Аста Скайсгирите. Она также заявила, что выступает за наиболее долгие гарантии для Киева.

Мы высказываемся за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Украине, и готовы участвовать в этом своим контингентом <…>. После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой, — подчеркнула Скайсгирите.

Советник отметила, что стороны намерены предоставить гарантии безопасности на срок от 15 до 30 лет. Она также напомнила, что Литва взяла на себя обязательства отчислять 0,25% валового внутреннего продукта страны на военную помощь Украины.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «коалиции желающих» на заседании в Париже 6 января могут пообещать Украине разместить на ее территории многонациональные вооруженные силы. Также появилась информация, что на встрече будут обсуждаться обязательства по ключевым пунктам: прекращение огня, продолжение поддержки ВСУ, а также долгосрочное оборонное сотрудничество.

Литва
Украина
гарантии безопасности
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европарламенте возмутились молчанию фон дер Ляйен об операции Трампа
Флорида готовит судебный иск к Мадуро
Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве
На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами
Стало известно, когда РФ предложат обсуждение гарантий безопасности Украине
«Новая угроза»: в США заявили о преимуществе ВС России над ВСУ
В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле
Дания приняла важное решение по Гренландии после слов Трампа
В Кремлевском Дворце опровергли новость о ЧП в театре
Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией
В Британии раскрыли, почему Трамп сможет присоединить Гренландию
Актриса из «Великолепного века» не прошла тест на наркотики
Патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество
Беременная мать двоих детей погибла в лобовом ДТП
Шипачев преодолел рекордный рубеж КХЛ
Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
«Против оскорблений и угроз»: Колумбия заявит протест Трампу
Могучий ураган и дубак до -19? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы
Назван главный «архитектор» операции США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.