Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 17:48

Военэксперт оценил план Стармера об отправке британских войск на Украину

Военэксперт Дандыкин: британцы уже проводят сдерживающие операции на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Лондон уже проводит «сдерживающие» операции на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, британский спецназ может обучать украинских военных диверсионным тактикам.

Англичане уже и сейчас проводят «сдерживающие» операции. Британские специалисты задействованы в диверсиях в Причерноморье и Очаково. Надо признаться, что у них достаточно подготовленный спецназ, который занимается диверсионными делами на грани терроризма. Мне кажется, они готовят украинских боевиков, — заявил Дандыкин.

Дандыкин отметил, что Вооруженные силы Великобритании имеют слабые позиции. По его словам, заявление премьер-министра страны Кира Стармера о «сдерживающем» характере операции британских войск на Украине говорит о том, что лондонские военные останутся в тылу.

ВС Великобритании испытывают кризис на флоте и в авиации из-за низкого финансирования. Обычно британцы пытались стоять за спиной более могущественных коллег. Сейчас они выступают заговорщиками, которые больше всего предлагают, а потом отойдут в сторону. Я не думаю, что они отправят много военных на Украину, потому что их население скептически настроено к этому. Термин «сдерживающие» означает, что те, кто поедет, будут стараться находиться в тылу, — заключил Дандыкин.

Ранее Стармер заявил, что вопрос о возможном размещении войск на Украине будет вынесен правительством Великобритании на парламентское голосование после завершения боевых действий. Реализация специальной декларации о подобном намерении предусмотрена на случай достижения мирного соглашения.

Великобритания
Кир Стармер
СВО
Украина
войска
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дочистили квартиру»: Наталья Штурм стала жертвой ограбления в Европе
Выпавший снег парализовал поезда в Нидерландах
Европейская страна призналась в помощи США при захвате танкера «Маринера»
Раскрыты главные «тренды» в атаках ВСУ на Россию в 2025 году
В Минпромторге рассказали о блокировке опасных товаров на кассах
Украинцы резко потеряли доверие к НАТО и США
Туристку едва не «намотало» на столб горнолыжной трассы
Флаг Украины сняли со здания правительства Чехии
Рождественский гусь с яблоками и медом: сочный и ароматный
Американский лидер усомнился в надежности НАТО
Утка с черносливом: аромат Рождества в каждом кусочке
Ветеран ЦРУ назвал следующую цель Трампа после Венесуэлы
«Не имеет права»: в Минтрансе РФ высказались о задержании судна «Маринера»
Минтранс России обвинил США в нарушении Конвенции ООН
Трамп уверен, что НАТО не напугает Россию и Китай в случае выхода США
Раскрыты подробности отравления юных регбистов в Сочи
Минтранс раскрыл подробности захвата танкера «Маринера»
Новые «Воронины», смерть мужа, помощь СВО: как живет Анна Фроловцева
Во Франции посоветовали США прекратить игры в оккупантов
В МВД назвали три излюбленных способа мошенников выманивать деньги
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.