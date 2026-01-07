Лондон уже проводит «сдерживающие» операции на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, британский спецназ может обучать украинских военных диверсионным тактикам.

Англичане уже и сейчас проводят «сдерживающие» операции. Британские специалисты задействованы в диверсиях в Причерноморье и Очаково. Надо признаться, что у них достаточно подготовленный спецназ, который занимается диверсионными делами на грани терроризма. Мне кажется, они готовят украинских боевиков, — заявил Дандыкин.

Дандыкин отметил, что Вооруженные силы Великобритании имеют слабые позиции. По его словам, заявление премьер-министра страны Кира Стармера о «сдерживающем» характере операции британских войск на Украине говорит о том, что лондонские военные останутся в тылу.

ВС Великобритании испытывают кризис на флоте и в авиации из-за низкого финансирования. Обычно британцы пытались стоять за спиной более могущественных коллег. Сейчас они выступают заговорщиками, которые больше всего предлагают, а потом отойдут в сторону. Я не думаю, что они отправят много военных на Украину, потому что их население скептически настроено к этому. Термин «сдерживающие» означает, что те, кто поедет, будут стараться находиться в тылу, — заключил Дандыкин.

Ранее Стармер заявил, что вопрос о возможном размещении войск на Украине будет вынесен правительством Великобритании на парламентское голосование после завершения боевых действий. Реализация специальной декларации о подобном намерении предусмотрена на случай достижения мирного соглашения.