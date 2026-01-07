Стармер раскрыл, кто примет решение об отправке войск Британии на Украину Стармер пообещал выставить на голосование вопрос об отправке войск на Украину

Вопрос о возможном размещении войск на Украине будет вынесен правительством Великобритании на парламентское голосование после завершения боевых действий, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, выступая в палате общин. Как передает FT, совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Украины Владимиром Зеленским была согласована специальная декларация о подобном намерении. Ее реализация предусмотрена на случай достижения мирного соглашения.

Мы сообщим о деталях в отдельном заявлении, как только появится такая возможность. Я буду держать палату [общин] в курсе событий, учитывая, что ситуация находится в развитии. Если войска будут развернуты в рамках подписанной декларации, я поставлю этот вопрос на голосование в палате [общин], — сказал Стармер.

Ранее премьер-министр Великобритании сообщил, что план развертывания военного контингента на Украине после прекращения огня готов и разработан «коалицией желающих». По его словам, с лидерами стран-участниц был проведен политический процесс по этому вопросу. Параллельно вопрос обсуждался оборонными ведомствами. Им поручили создать планы для действий в воздушном, морском и сухопутном пространстве, а также для усиления военного потенциала самой Украины.

До этого в ходе онлайн-встречи «коалиции желающих» британский премьер также объявил о новых поставках вооружений для Украины. Он призвал партнеров усилить давление на Россию и обсудил возможность размещения войск. Стармер подтвердил, что Лондон направит Киеву новую партию ракет для систем ПВО.