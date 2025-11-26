День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 02:50

Великобритания может усилить ПВО Украины

The Guardian: Стармер анонсировал новую поставку Украине ракет для ПВО

Кир Стармер Кир Стармер Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе онлайн-встречи «коалиции желающих» объявил о новых военных поставках для Украины, передает The Guardian. Лидер лейбористов также призвал союзников активизировать давление на Россию, обсуждая возможность размещения войск.

Стармер подтвердил, что Лондон в ближайшие недели направит Киеву новую партию ракет для систем противовоздушной обороны. Кроме того, он настаивал на введении полного эмбарго на российские энергоносители, заявив, что уже принятые меры против Москвы доказали свою эффективность. Отдельно премьер коснулся темы переговоров, отметив прогресс в обсуждении возможного прекращения огня.

Ранее Стармер обратил внимание, что союзники Киева решили работать с существующим планом Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, а не создавать альтернативный документ. Он пояснил, что соответствующее решение было принято в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. По его словам, при этом некоторые пункты были названы неприемлемыми.

Позже Стармер определил четыре фундаментальных условия для достижения прочного мира на Украине. Согласно позиции британского премьера, урегулирование должно основываться на принципах, гарантирующих безопасность и суверенитет украинского государства.

Кир Стармер
Украина
ПВО
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша отпустила диверсантов ВСУ: боятся выйти на Киев или самих себя?
Стало известно, как полезная овсянка может нанести вред организму
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Чебоксарах
Правительство Молдавии обвинили в кризисе страны
Диетолог поставила точку в споре, вредно ли есть перед телевизором
Биография, личная жизнь, лучшие роли: Максиму Аверину — 50
В Италии мигранты надругались над девушкой на глазах у жениха
Выход Польши из ЕС: кому от этого будет больнее — Варшаве или Брюсселю
Великобритания может усилить ПВО Украины
Названы размеры зарплат украинских мигрантов в Польше
Гороскоп 26 ноября: тренируемся, влюбляемся, помалкиваем
Сооснователь ЛУКОЙЛа продал свою долю в компании
Рискуют даже чистоплотные: как не заболеть педикулезом. Ликбез от врача
Грызня за наследство Жириновского: кому достались его квартира и деньги
Украинские БПЛА атаковали ряд стратегических объектов в ЛНР
Экс-замминистра обороны Иванов отдаст государству роскошный актив
Как родить пятерых детей и сохранить здоровье: советы многодетным мамам
Что подарить коллеге на «Тайного Санту»: советы и оригинальные идеи
Мирный план Трампа: последние новости, когда встреча с Путиным и Зеленским
Трамп рассказал о камнях преткновения в мирном плане США по Украине
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.