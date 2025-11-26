Великобритания может усилить ПВО Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе онлайн-встречи «коалиции желающих» объявил о новых военных поставках для Украины, передает The Guardian. Лидер лейбористов также призвал союзников активизировать давление на Россию, обсуждая возможность размещения войск.

Стармер подтвердил, что Лондон в ближайшие недели направит Киеву новую партию ракет для систем противовоздушной обороны. Кроме того, он настаивал на введении полного эмбарго на российские энергоносители, заявив, что уже принятые меры против Москвы доказали свою эффективность. Отдельно премьер коснулся темы переговоров, отметив прогресс в обсуждении возможного прекращения огня.

Ранее Стармер обратил внимание, что союзники Киева решили работать с существующим планом Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, а не создавать альтернативный документ. Он пояснил, что соответствующее решение было принято в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. По его словам, при этом некоторые пункты были названы неприемлемыми.

Позже Стармер определил четыре фундаментальных условия для достижения прочного мира на Украине. Согласно позиции британского премьера, урегулирование должно основываться на принципах, гарантирующих безопасность и суверенитет украинского государства.