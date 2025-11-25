День матери
25 ноября 2025 в 16:48

Союзники Киева приняли окончательное решение по мирному плану США

Стармер: союзники Украины согласились работать с мирным планом США

Кир Стармер Кир Стармер Фото: IMAGO/G20/dts Nachrichtenagentur/.imago-images.de/Global Look Press
Союзники Киева решили работать с существующим планом США по урегулировании ситуации на Украине, а не создавать альтернативный документ, соответствующее решение было принято в воскресенье, 23 ноября, в Женеве, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. По его словам, которые приводит РИА Новости, при этом некоторые пункты были названы неприемлемыми.

Что касается текста соглашения, над которым сейчас работают в Женеве… был достигнут твердый консенсус в отношении того, что следует работать с существующим текстом, хотя некоторые его части неприемлемы, а другие части важны, а не создавать другой документ, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Киев согласился с условиями потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое предложили США. По словам американского чиновника, осталось согласовать лишь несколько мелких деталей.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.

