Раскрыто, согласился ли Киев на предложенное США мирное соглашение

Киев согласился с условиями потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое предложили США, сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, осталось согласовать лишь несколько мелких деталей.

Украинцы согласились на мирное соглашение. <…> Есть несколько мелких деталей, которые нужно уладить, но они согласны на мирное соглашение, — рассказал собеседник телеканала.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ изменит свою позицию по плану президента США по украинскому урегулированию, если из документа уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Он уточнил, что страна будет изучать ту версию документа, которую Вашингтон сочтет промежуточной после завершения этапа согласований с европейскими партнерами и Украиной.

До этого американские СМИ писали, что глава американского Министерства армии Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине вперед. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сообщить по поводу этих слухов.