Представители России и США провели переговоры по Украине в Абу-Даби CBS News: переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби

Глава американского Министерства армии Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине вперед, передает CBS News со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, Дрисколл уже встречался с делегацией РФ накануне вечером, 24 ноября.

Дрисколл несколько часов встречался с членами российской делегации в Абу-Даби. Он планирует снова встретиться с ними в течение дня, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров, — сказано в материале.

По словам одного из источников, Киев знал о предстоящей встрече. Также ожидается встреча Дрисколла с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым, однако в ГУР не комментировали этот момент.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.