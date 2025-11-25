На Украине забили тревогу из-за хитрого маневра США Политолог Бортник: США не дали Киеву сорвать реализацию плана по Украине

США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.

Американцы фактически лишают нас, Украину, возможности играть на внутренних противоречиях внутри американской администрации, внутри американского политикума, — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.

Также экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским рискует не дожить до донца января в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий. По словам эксперта, в противном случае он будет обескуражен.