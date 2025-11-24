Лукашенко заявил о скором завершении «тягомотины» на Украине Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время

Конфликт на Украине завершится в ближайшее время, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Соответствующий видеофрагмент опубликовало агентство БелТА. По словам Лукашенко, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими делами.

Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами, — отметил он.

До этого Лукашенко заявил, что президента Украины Владимира Зеленского вполне могут «убрать» с должности. По его словам, западные кураторы могут поступить таким образом на фоне коррупционного скандала в окружении политика.

Ранее британские аналитики назвали три сценария развития событий вокруг плана Соединенных Штатов по Украине. По словам обозревателей, первый предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный вариант, и в этом случае американский президент Дональд Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь. По их прогнозам, второй сценарий подразумевает, что план США станет основой переговоров.