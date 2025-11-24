День матери
24 ноября 2025 в 11:26

Названы три сценария развития событий вокруг плана США по Украине

FT: план США по Украине может привести к отказу Киева от переговоров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первый сценарий развития событий вокруг плана США по Украине предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный вариант, и в этом случае американский президент Дональд Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь, пишет Financial Times. По прогнозам издания, второй сценарий подразумевает, что план США станет основой переговоров, а Украина при поддержке Вашингтона и Европейского союза получит возможность значительно обновить документ.

По словам автора материала, в третьем сценарии «многочисленные противоречия и неясности» в плане приведут к полному провалу сделки. В таком случае конфликт между Россией и Украиной продолжится, сказано в материале.

Также стало известно, что план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине допускает возможность передачи Киеву американских ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон считает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».

